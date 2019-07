L’orthophonie pleinement remboursée pour les enfants handicapés

Non remboursées jusque là en milieu scolaire, les séances d’orthophonie auprès des enfants en situation de handicap devaient être réalisées en cabinet ou au domicile de l’enfant pour être prises en charge.

Selon le communiqué de presse du secrétariat d’État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées et du secrétariat d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé chargé de la protection de l’enfance, publié le 15 juillet 2019, les séances réalisées en milieu scolaire seront désormais prises en charge par l’Assurance maladie.

Un protocole d’accord, signé entre les représentants des orthophonistes et l’Assurance maladie, permet la prise en charge par la Sécurité sociale des actes réalisés par les orthophonistes libéraux en milieu scolaire, mais aussi au sein de lieux d’accueil auprès des enfants en situation de handicap ou dans un lieu de formation auprès des adultes en situation de handicap.

Les secrétaires d’Etat « saluent cette avancée visant une plus grande intégration des personnes en situation de handicap, notamment les plus jeunes ».

Cette mesure s’inscrit dans un dispositif plus large visant une meilleure prise en charge des enfants au travers de la revalorisation d’actes d’orthophonie. Le dispositif intègre par ailleurs la majoration pour la prise en charge d’enfants de moins de 3 ans et la revalorisation des actes de rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral.