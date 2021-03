L’AGEFIPH prolonge plusieurs dispositifs d’aide pour les travailleurs handicapés

En raison de la crise sanitaire qui perdure, l’AGEFIPH reconduit ses engagements initiés au printemps 2020 en termes d’aide à l’embauche des travailleurs handicapés en alternance et d’aide à l’exploitation des travailleurs handicapés (TIH).

Soutien à l’exploitation des travailleurs handicapés

Dans un communiqué de presse, en date du 1er mars 2021, l’AGEFIPH annonce élargir l’accès à l’aide de soutien à l’exploitation pour les travailleurs indépendants handicapés (TIH) et entrepreneurs en situation de handicap.

Jusqu’à présent destinée aux entreprises (TPE, indépendants, micro-entrepreneurs, professions libérales) dirigées par une personne bénéficiaire de l'obligation d'emploi, ayant bénéficié d’un accompagnement à leur projet de création financé par l'AGEFIPH et/ou d’une aide financière à la création d'activité de l’AGEFIPH. Depuis le 1er mars 2021, l’aide est ouverte à l’ensemble des entrepreneurs handicapés des secteurs touchés par des fermetures administratives (hôtellerie-restaurant, culture, sport, etc.) même s’ils n’ont pas bénéficié d’un soutien antérieur de l’AGEFIPH.

Attention, cette aide n’est pas renouvelable dans le cas où le travailleur indépendant handicapé a déjà bénéficié de l’aide en 2020 ou début 2021.

Prolongement des aides majorées à la conclusion d’un contrat en alternance

En 2020, la crise sanitaire a conduit l’AGEFIPH à soutenir les entreprises qui emploient des travailleurs handicapés en alternance. Mis en place au printemps 2020, ce dispositif consiste en une aide financière de 4 000 € concernant les contrats d’apprentissage et de 5 000 € concernant les contrats de professionnalisation. Ces deux aides sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021.

Ainsi, l’employeur qui embauche en alternance une personne en situation de handicap, bénéficiaire de l’obligation d’emploi, en CDI ou en CDD d’une durée minimum de 6 mois, peut bénéficier d’une aide à l’embauche de l’AGEFIPH.

Ces aides temporaires et non renouvelables sont cumulables avec les autres aides de l’AGEFIPH et l’aide exceptionnelle de l’État.

Prolongement des aides exceptionnelles de soutien

L’AGEPIH prolonge également les aides exceptionnelles de soutien à l’emploi de personnes handicapées en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont l’objectif est d’aider les employeurs à maintenir les contrats.

Ces aides forfaitaires dépendent de l’âge de l’apprenti ou du salarié :

1 500 €, 2 000 € ou 3 000 € pour un apprenti en contrat de professionnalisation :

1 500 €, 2 000 € ou 2 500 € pour un apprenti en contrat d’apprentissage.

Ces aides sont cumulables avec les aides AGEFIPH « non majorées » à l’embauche en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, mais pas avec les aides majorées exceptionnelles décrites ci-dessus.

Ces aides exceptionnelles de soutien aux entreprises pour maintenir les contrats en alternance de personnes handicapées sont prolongées jusqu’au 30 juin 2021.