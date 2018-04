Dépendance : pour ou contre une deuxième journée de solidarité ?

Mise en place en 2004 (après la canicule meurtrière de l’été 2003), la journée de solidarité correspond tout simplement, pour les salariés, à un jour de travail non rémunéré.

En contrepartie, les employeurs versent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) une contribution de 0,3 % de la masse salariale (montant équivalent au surcroît de valeur ajoutée d’un jour de travail).

A noter que la contribution de 0,3 % s’applique aussi aux revenus des placements du patrimoine, sauf l’épargne populaire, comme par exemple le Livret A.

En 2017, la journée de solidarité a rapporté environ 2,37 milliards qui ont servi au financement des aides aux personnes âgées (aide personnalisée d’autonomie – APA - pour les départements et établissements et services médico-sociaux) et de celles aux personnes handicapées (aide aux conseils départementaux pour le financement de la prestation de compensation du handicap – PCH-, aide au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et aux établissements et services médico-sociaux).

La date de la journée de solidarité est fixée librement par les entreprises et non plus, comme au moment de sa mise en place, au lundi de Pentecôte.