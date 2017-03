Plus le handicap est élevé plus le niveau de vie est faible

L’étude DREES de mars 2017 révèle que le niveau de vie des personnes handicapées est de 2 000 € de moins que celui des personnes sans handicap. Cet écart s’élève lorsque l’on considère le niveau de vie des personnes ayant une forte limitation.

La DRESS fait le constat suivant : « présenter une limitation mentale, visuelle ou cumuler plusieurs types de limitation augmente le risque d’avoir un faible niveau de vie et de vivre sous le seuil de pauvreté. »

Les limitations plus légères (limitation motrice légère, psychique légère ou auditive) affectent moins le niveau de vie.

Les chiffres sont préoccupants : 30 % des personnes ayant une limitation mentale sévère vivent sous le seuil de pauvreté.

Handicap : les limites de la reconnaissance administrative

D’après l’enquête Emploi de l’INSEE, en 2010 en France métropolitaine, 11,3 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans présentent au moins une limitation fonctionnelle ou une reconnaissance administrative. Cela représente 28 % de la population de cette tranche d’âge.

Parmi ces personnes, 15 % seulement, soit 1,7 million de personnes, déclarent à la fois une limitation et une reconnaissance administrative.

83 % des personnes handicapées déclarent ne pas avoir de reconnaissance administrative de leur handicap et cette proportion reste importante même en cas de limitation sévère.

Corrélation entre le handicap et le niveau de vie

Selon l’étude de la DREES, en 2010 le niveau de vie annuel médian des personnes handicapées (sur la tranche d’âge des 15-64 ans) s’élève à 18 500 € annuel. Ce chiffre est inférieur de 2 000 € au revenu annuel moyen des personnes sans handicap.

Plus encore, les personnes avec un sévère handicap ont un revenu annuel médian de 2 900 € de moins que les personnes présentant une limitation légère, et de 3 700 € de moins que celles sans handicap.

Ces écarts s’expliquent notamment par les moindres revenus des personnes handicapées.

Les personnes avec un plus fort handicap ont un revenu composé à 74 % de revenus d’activité et 30 % de pensions et prestations sociales quand ces proportions respectives sont de 92 % et 15 % pour l’ensemble des personnes de 15 à 64 ans.

Sévérité du handicap et limitations

Le niveau de vie est également fortement lié à la sévérité du handicap et aux types de limitations.

Les limitations auditives et les limitations psychiques et motrices légères semblent moins fortement pénalisantes sur le niveau de vie. Cependant, 9,4 % des personnes ayant une limitation auditive vivent dans un ménage en situation de pauvreté contre 13,8 % pour l’ensemble des 15-64 ans.

À l’inverse les limitations visuelles et mentales et le cumul des types de limitations impactent fortement le niveau de vie. Le niveau de vie des personnes handicapées avec un forte limitation mentale est de 15 000 € par an, soit 5 500 € de moins que celles sans handicap. Plus encore, 30,3 % vivent sous le seuil de pauvreté. Parmi les causes trouvées : l’origine sociale et le cumul des facteurs de pauvreté (chômage, famille monoparentale…). De plus les limitations mentales, apparaissent tôt ce qui impacte les trajectoires scolaires, matrimoniales et professionnelles.

